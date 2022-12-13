В зону ПВО Тайваня за сутки залетело рекордное количество китайских истребителей

13 декабря, 13:28
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Китайский истребитель H-6K (Фото:Alert5 / Wikipedia)

Китайский истребитель H-6K (Фото:Alert5 / Wikipedia)

Китай отправил 18 ядерных бомбардировщиков H-6 в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Об этом сообщает CNN.

По данным Министерства обороны Тайваня, 18 бомбардировщиков являлись частью группы из 21 китайского военного самолета, отправленного в юго-западную идентификационную зону противовоздушной обороны Тайваня — буфер воздушного пространства, который обычно называют Air Defense Identification Zone (ADIZ).

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Минобороны острова заявило, что следило за ситуацией и использовало собственные истребители, а также наземные ракетные системы для отслеживания китайских самолетов.

Это самое большое количество вылетов H-6 за 24 часа с тех пор, как в 2020 году Тайбэй начал публиковать ежедневные данные о пролетах китайских истребителей.

https://www.youtube.com/watch?v=C9hEhKOUVZg&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

16 сентября заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня к 2027 году.

3 сентября США одобрили продажу вооружений Тайваню на 1 млрд долларов. В Пекине заявили об угрозе отношениям между Штатами и Китаем.

Тайвань является частично признанным государством, которое КНР называет своей территорией. Он управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать его. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Китай Военная агрессия Тайвань

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