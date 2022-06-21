В зону действия ПВО Тайваня без предупреждения вошли 29 военных самолетов Китая 21 июня, 17:50 Цей матеріал також доступний українською Китай и Тайвань (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Во вторник, 21 июня, в зону действия ПВО Тайваня без предупреждения вошли 29 военных самолетов Китая.

Об этом сообщает Reuters.

Тайвань называет неоднократные военные действия Китая поблизости серой зоны предназначенными для того, чтобы измотать тайваньские силы.

По сообщению министерства обороны Тайваня, последняя китайская «миссия» включала 17 истребителей и шесть бомбардировщиков H-6, а также средства радиоэлектронной борьбы, раннего предупреждения, противолодочные и самолет-заправщик.

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Согласно карте, предоставленной министерством, часть самолетов летела в районе к северо-востоку от острова Пратас.

Кроме этого, 20 июня три китайских военных корабля были замечены около территории Японии — через несколько дней после того, как российские корабли пересекли близлежащие воды, сообщает SCMP.

10 июня министр обороны Китая Вэй Фенхе во время встречи с американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что Пекин «без колебаний начнет войну», если Тайвань объявит независимость.

По его словам, Тайвань — это территория Китая. Он добавил, что использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не будет иметь успеха.

«Пекин разнесет вдребезги любой заговор о независимости Тайваня и решительно поддержит объединение родины»,-отметил он.

Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и намерен ее вернуть в свой состав.

30 мая боевые самолеты Военно-воздушных сил Китая вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.

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