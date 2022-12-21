Час для Украины. В знак солидарности знаковые места по всему миру выключат вечером свет 21 декабря, 14:56 В результате частых атак России на энергосистему Украины в регионах значительный дефицит света (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

В знак солидарности с Украиной знаковые места и достопримечательности в странах со всего мира выключат освещение в среду вечером, 21 декабря. Это произойдет в рамках кампании #LightUpUkraine.

Об этом сообщает CNN.

В частности, речь идет о знаменитой арке лондонского стадиона Уэмбли, Колизее в Риме, Сиднейском оперном театре и обзорной телекоммуникационной башне Си-Эн Тауэр в Торонто. Они выключат свет в 20:00 по местному времени.

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«Варварское и незаконное вторжение России в Украину привело к тому, что миллионы украинцев лишились электроэнергии, воды и жизненно необходимых вещей. Я поддерживаю #hourforukraine сегодня в 20:00 в знак солидарности с ними. Победу Украине!» — написал в Twitter бывший премьер Британии Борис Джонсон.

Цель кампании — собрать $10 миллионов через платформу UNITED24 для покупки тысячи генераторов, чтобы обеспечить украинские больницы электроэнергией зимой. Из-за отсутствия света в результате российского террора врачи вынуждены спасать жизнь людей и проводить операции с помощью фонариков, рассказали организаторы.

Ранее в Укрэнерго заявили, что по состоянию на 21 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Сохраняются ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей в результате систематических атак ракетами и беспилотными со стороны России.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, российские оккупанты за два месяца планомерных ударов повредили около 50% украинской энергосистемы.

