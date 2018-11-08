08 ноября 2018, четверг

В Зимбабве при столкновении двух автобусов погибли почти полсотни человек

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Cреди погибших 45 взрослых и двое детей
Фото: HSB Noticias via Twitter

Cреди погибших 45 взрослых и двое детей

В Зимбабве при столкновении двух автобусов погибли по меньшей мере 47 человек, передает издание Herald Zimbabwe со ссылкой на полицию.

По информации издания, среди погибших 45 взрослых и двое детей.

Фото: herald.co.zw

 

Авария произошла вблизи города Русапе на 166-м километре трассы Хараре - Мутаре. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автобусов.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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