В Зимбабве при столкновении двух автобусов погибли почти полсотни человек

В Зимбабве при столкновении двух автобусов погибли по меньшей мере 47 человек, передает издание Herald Zimbabwe со ссылкой на полицию.
По информации издания, среди погибших 45 взрослых и двое детей.
Авария произошла вблизи города Русапе на 166-м километре трассы Хараре - Мутаре. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автобусов.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
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