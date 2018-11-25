В Зимбабве при крушении самолета погибли туристы из Финляндии

В авиакатастрофе в Зимбабве погибли четверо граждан Финляндии, заявили в Министерстве иностранных дел Финляндии.
Как сообщает Reuters, небольшой моторный самолет потерпел крушение возле Масвинго на юго-востоке центральной части африканской страны в минувшую пятницу, 23 ноября.
Всего при крушении самолета погибли пять человек. По предварительным данным, финские туристы отправлялись в частную охотничью поездку.
На борту разбившегося самолета находились исполнительный вице-президент финской деревообрабатывающой компании UPM Biorefining Хейкки Ваппула, бывший генеральный директор компании Lassila & Tikanoja Пекка Оянпаа, а также эксперт по технологическим вопросам и партнер юридической фирмы.
Смотрите также
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования