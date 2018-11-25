В Зимбабве при крушении самолета погибли туристы из Финляндии

МИД подтвердил гибель четырех граждан Финляндии при авиакатастрофе в Зимбабве

В авиакатастрофе в Зимбабве погибли четверо граждан Финляндии, заявили в Министерстве иностранных дел Финляндии.

Как сообщает Reuters, небольшой моторный самолет потерпел крушение возле Масвинго на юго-востоке центральной части африканской страны в минувшую пятницу, 23 ноября.

Всего при крушении самолета погибли пять человек. По предварительным данным, финские туристы отправлялись в частную охотничью поездку.

На борту разбившегося самолета находились исполнительный вице-президент финской деревообрабатывающой компании UPM Biorefining Хейкки Ваппула, бывший генеральный директор компании Lassila & Tikanoja Пекка Оянпаа, а также эксперт по технологическим вопросам и партнер юридической фирмы.

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