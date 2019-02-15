В Зимбабве на золотых приисках погибли по меньшей мере 60 человек Сегодня, 20:01 52 Цей матеріал також доступний українською @osileh/Twitter Десятки нелегальных золотодобытчиков оказались в ловушке @osileh/Twitter

В Зимбабве по меньшей мере 60 человек считаются погибшими в результате затопления заброшенных золотых приисков.

Об этом сообщает местное издание i24 News со ссылкой на заявление правительства.

Вода из переполненной вследствие проливных дождей плотины затопила две шахты возле города Кадома к юго-западу от столицы Хараре во вторник вечером, 12 февраля. Десятки нелегальных шахтеров оказались заблокированы.

По словам одного из инженеров, "надежда найти кого-то живого очень мала".

Спасатели пытались использовать насосы для откачки воды при поиске выживших и погибших на шахте возле города Кадома.