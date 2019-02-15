В Зимбабве на золотых приисках погибли по меньшей мере 60 человек
В Зимбабве по меньшей мере 60 человек считаются
погибшими в результате затопления заброшенных золотых приисков.
Об этом сообщает местное издание i24 News со
ссылкой на заявление правительства.
Вода из переполненной вследствие проливных
дождей плотины затопила две шахты возле города Кадома к юго-западу от столицы Хараре
во вторник вечером, 12 февраля. Десятки нелегальных шахтеров оказались
заблокированы.
По словам одного из инженеров, "надежда найти
кого-то живого очень мала".
Спасатели пытались использовать насосы для откачки
воды при поиске выживших и погибших на шахте возле города Кадома.