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В Зимбабве на золотых приисках погибли по меньшей мере 60 человек

Сегодня, 20:01
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@osileh/Twitter

Десятки нелегальных золотодобытчиков оказались в ловушке

В Зимбабве по меньшей мере 60 человек считаются погибшими в результате затопления заброшенных золотых приисков.

Об этом сообщает местное издание i24 News со ссылкой на заявление правительства.

Вода из переполненной вследствие проливных дождей плотины затопила две шахты возле города Кадома к юго-западу от столицы Хараре во вторник вечером, 12 февраля. Десятки нелегальных шахтеров оказались заблокированы.

По словам одного из инженеров, "надежда найти кого-то живого очень мала".

Спасатели пытались использовать насосы для откачки воды при поиске выживших и погибших на шахте возле города Кадома.

Теги:   Зимбабве

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