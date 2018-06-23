В Зимбабве на стадионе прогремел взрыв во время выступления президента

В субботу, 23 июня, в Зимбабве во время выступления президента Эммерсона Мнангагве на стадионе Вайт Сити в городе Булавайо прогремел взрыв, глава государства не пострадал и был эвакуирован со сцены.

Как сообщает The Herald, в результате взрыва пострадали несколько человек, но степень тяжести травмы еще не установлена.

Представитель президента Джордж Чарамб сообщил, что Мнангагве эвакуировали со стадиона невредимым, сейчас он находится в Доме правительства Булавайо. По сообщениям, вице-президент Зимбабве Константино Чивенга также находится в безопасности.

Согласно неподтвержденным данным, в результате взрыва получили ранения вице-президент Кембо Мохади и министр по защите окружающей среды Зимбабве Оппа Мунчингури-Кашири.

Издание The Sunday Mail со ссылкой на информированные источники сообщило, что при взрыве также пострадали несколько телохранителей VIP-персон.

Напомним, что в ноябре 2017 года бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва принес президентскую присягу.

Мнангагва стал преемником 93-летнего Роберта Мугабе, который безраздельно правил Зимбабве 37 лет и ушел в отставку по требованию военных.