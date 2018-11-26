В жилом квартале Стамбула упал военный вертолет, есть погибшие и раненые

В одном из жилых кварталов турецкого Стамбула разбился вертолет, в котором находились военнослужащие.

Как сообщает Hurriyet, в результате авиакатастрофы погибли трое военных, еще один ранен.

#pazartesi istanbul Samandira da askeri helikopter düştü görüntüler yeni çekildi pic.twitter.com/1RXztVz62H — Kara Şövalye (@twilight1923) 26 ноября 2018 г.

На месте работают правоохранители и медики, причина падения вертолета устанавливается.

Данных о жертвах или пострадавших среди гражданских нет.

Напомним, 24 ноября на юге Афганистана в провинции Кандагар потерпел крушение военный вертолет. В результате аварии погибли два человека, еще двое получили ранения.