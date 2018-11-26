26 ноября 2018, понедельник

В жилом квартале Стамбула упал военный вертолет, есть погибшие и раненые

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Жертвами авиакатастрофы стали три человека
Фото: Rasan Remzi/Twitter

Жертвами авиакатастрофы стали три человека

В одном из жилых кварталов турецкого Стамбула разбился вертолет, в котором находились военнослужащие.

Как сообщает Hurriyet, в результате авиакатастрофы погибли трое военных, еще один ранен.

На месте работают правоохранители и медики, причина падения вертолета устанавливается.

Данных о жертвах или пострадавших среди гражданских нет.

Напомним, 24 ноября на юге Афганистана в провинции Кандагар потерпел крушение военный вертолет. В результате аварии погибли два человека, еще двое получили ранения.

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