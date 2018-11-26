В жилом квартале Стамбула упал военный вертолет, есть погибшие и раненые

В одном из жилых кварталов турецкого Стамбула разбился вертолет, в котором находились военнослужащие.
Как сообщает Hurriyet, в результате авиакатастрофы погибли трое военных, еще один ранен.
#pazartesi istanbul Samandira da askeri helikopter düştü görüntüler yeni çekildi pic.twitter.com/1RXztVz62H— Kara Şövalye (@twilight1923) 26 ноября 2018 г.
На месте работают правоохранители и медики, причина падения вертолета устанавливается.
Данных о жертвах или пострадавших среди гражданских нет.
Напомним, 24 ноября на юге Афганистана в провинции Кандагар потерпел крушение военный вертолет. В результате аварии погибли два человека, еще двое получили ранения.
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