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В Женеве госслужащим запретили носить видимые религиозные символы

11 февраля, 19:23
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Pexels/pixabay.com

Критики документа считают, что он может нарушать конституцию

Жители Женевы поддержали спорный закон, который, среди прочего, запрещает выборным чиновникам и госслужащим носить видимые религиозные символы, сообщает The Local.

Более 55% жителей в швейцарском кантоне поддержали закон, вопреки предубеждению, что он может привести к дискриминации, особенно в отношении мусульманок. Некоторые критики считают, что документ может нарушать конституцию.

Новый закон, предположительно, должен расширить диалог между религиозными группами и государством, а также лучше определить границы религиозного выражения в общественной сфере.

По мнению сторонников документа, это поможет прояснить существующие принципы женевской конституции для защиты религиозной свободы как верующих, так и неверующих.

Парламент кантона принял документ в апреле 2018 года. Закон также поддержали три главных религиозных общины Женевы: Протестантская церковь, Римско-католическая церковь и Старая католическая церковь.

Но крайне левые, зеленые, феминистские организации и мусульманские группы выступили против закона и собрали достаточное количество подписей, чтобы вынести вопрос на референдум.

Напомним, что преподавателям в Женеве уже запрещено носить видимые религиозные символы, в том числе хиджаб. 

Теги:   Швейцария Женева

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