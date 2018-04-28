В здании Trump Tower в Баку произошел второй пожар за день

Какая-либо информация о причине второго за день пожара пока не известна

В высотном здании в столице Азербайджана, известном как Trump Tower, вечером вновь вспыхнул пожар, сообщает Vesti.Az.

Возгорание удалось ликвидировать. Какая-либо информация о причине второго за день пожара пока не известна.

Ранее в субботу уже сообщалось о пожаре на верхних этажах Trump Tower. Тогда огонь удалось потушить спустя три часа. Как передает Интерфакс-Азербайджан, в результате происшествия никто не пострадал. О причинах возгорания не сообщается.