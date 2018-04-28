В здании Trump Tower в Баку произошел второй пожар за день

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Какая-либо информация о причине второго за день пожара пока не известна
Фото: RIA_Worldnews via Twitter

Какая-либо информация о причине второго за день пожара пока не известна

В высотном здании в столице Азербайджана, известном как Trump Tower, вечером вновь вспыхнул пожар, сообщает Vesti.Az.

Возгорание удалось ликвидировать. Какая-либо информация о причине второго за день пожара пока не известна.

Ранее в субботу уже сообщалось о пожаре на верхних этажах Trump Tower. Тогда огонь удалось потушить спустя три часа. Как передает Интерфакс-Азербайджан, в результате происшествия никто не пострадал. О причинах возгорания не сообщается.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове