В здании Trump Tower в Баку произошел второй пожар за день

В высотном здании в столице Азербайджана, известном как Trump Tower, вечером вновь вспыхнул пожар, сообщает Vesti.Az.
Возгорание удалось ликвидировать. Какая-либо информация о причине второго за день пожара пока не известна.
Небоскреб Trump Tower в Баку снова горит. Недотушили. #Баку #TrumpTowerFire #TrumpTower pic.twitter.com/NLS71uXfgK— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 апреля 2018 г.
От здания отваливаются горящие элементы. #Баку #TrumpTowerFire #TrumpTower pic.twitter.com/we78IjWgca— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 апреля 2018 г.
Ранее в субботу уже сообщалось о пожаре на верхних этажах Trump Tower. Тогда огонь удалось потушить спустя три часа. Как передает Интерфакс-Азербайджан, в результате происшествия никто не пострадал. О причинах возгорания не сообщается.
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