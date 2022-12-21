В здании Евросовета выключили свет в знак солидарности с Украиной — Мишель 21 декабря, 23:01 Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась после 19 декабря (Фото:Charles Michel/Twitter)

В здании Европейского совета выключили свет в знак солидарности с народом Украины, сообщил президент Евросовета Шарль Мишель.

«Выключаем свет в здании Евросовета и „делимся“ нашим светом — и солидарностью — с украинцами, столкнувшимися с отключениями электроэнергии», — написал он в Twitter.

Видео дня

Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась после 19 декабря, когда РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область. В Киевской области были повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

По состоянию на утро среды, 21 декабря, сохраняется значительный дефицит мощности в украинской энергосистеме, сообщило Укрэнерго.