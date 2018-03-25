В Запорожье появилась памятная табличка Вячеславу Чорновилу

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Памятная табличка находится на кинотеатре Байда

Памятная табличка находится на кинотеатре Байда

В субботу, 24 марта, в Запорожье прошла церемония открытия памятной таблички погибшему лидеру Народного руха Украины Вячеславу Чорновилу.

Табличка появилась на здании кинотеатра Байда, где Чорновил был во время своего последнего визита в город, передает Радио Свобода.

Инициаторами установки таблички стали местные представители Народного руха Украины.

Черновол неоднократно посещал город, а в 1990-1991 годах участвовал в ряде знаковых для национального движения событий, происходивших в Запорожье.

Вячеслав Чорновил погиб 25 марта 1999 года при невыясненных обстоятельствах в автокатастрофе под Борисполем. Часть людей считает, что это было политическое убийство.

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