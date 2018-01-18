Поваленные деревья и перевернутые грузовики. На Западную Европу обрушился ураган Фридерике

В Западной Европе ураган Фридерике унес жизни не менее пяти человек и привел к масштабным транспортным проблемам, пишет DW.

В четверг, 18 января, ураган продолжал свирепствовать в ряде европейских стран. Два человека погибли в Нидерландах, по одному - в Бельгии, Германии и Италии. Еще несколько человек получили травмы. Чаще всего причиной несчастных случаев становились падения деревьев и различных предметов с балконов домов.

Ураган привел к масштабным транспортным проблемам в ФРГ, Бельгии, Нидерландах, Великобритании и Италии, вплоть до переворачивания порывами ветра фур.

В Нидерландах было полностью приостановлено движение воздушного и железнодорожного транспорта, в Германии в федеральной земле Северный Райн - Вестфалия полностью приостановлено движение железнодорожного транспорта, а в других регионах страны железнодорожные перевозки происходят с пониженной скоростью.

Ураган привел к проблемам в работе ряда аэропортов на западе ФРГ. В северной части Великобритании и Северной Ирландии за сильных снегопадов парализованы дороги, в результате чего десятки автомобилистов оказались заблокированными на заметенных снегом дорогах. Также из-за сильных порывов ветра и падения деревьев в стране были повреждены линии электропередач.