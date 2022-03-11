Полет Стрижа. Огромный советский разведывательный беспилотник Ту-141 упал в пригороде Загреба, Украина отрицает причастность 11 марта, 19:02 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Хорватские военные и полицейские у места падения дрона, 11 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

В ночь на 11 марта возле столицы Хорватии Загреба потерпел крушение летательный аппарат, который идентифицировали как советский разведывательный беспилотник Ту-141 Стриж. По некоторым данным, он был запущен из зоны российско-украинского вооруженного конфликта. Никто не погиб. До сих пор непонятно, кто и с какой целью его запустил, а также почему такой большой самолет не был замечен системами наблюдения НАТО.



НВ собрал важнейшие факты об инциденте.



Эхо войны

Ярун — живописный южный пригород Загреба, любимая зона отдыха жителей хорватской столицы. Около 23:00 10 марта район потряс страшный грохот — что-то очень большое упало с неба. По улице Ярунской разлетелись металлические обломки, образовалась воронка шириной 3 метра и глубиной метр, было повреждено несколько автомобилей.



Неподалеку жители нашли два парашюта.



«Учитывая время суток, когда это произошло, чудо, что никто не погиб», — сказал мэр Загреба Томислав Томашевич, прибывший на место происшествия.

Полиция оцепила место происшествия и отчиталась, что взрывоопасных предметов или легковоспламеняющихся веществ рядом нет.

Исследователь сети The War Zone Тайлер Рогоуэй, изучив обломки, первым определил тип разбившегося летательного аппарата. «После тщательного изучения визуальных доказательств The War Zone твердо убеждена, что это был разведывательный беспилотник Ту-141 Стриж, который имел серьезные неисправности и пересек всю Венгрию или части соседних стран, пока не достиг Хорватии. Прямой полет от границы Украины в Загреб составляет почти 350 миль. Сообщалось, что Украина запускала высокоскоростные беспилотники советских времен после вторжения России. Украина — единственный известный оператор Ту-141», — написал он в блоге.

Никаких объяснений появления летательного судна так далеко от Украины не приводится. Разве что издание Jutarnij List написало о существовании в Житомирской области села под названием Ярунь — почти идентичное название с районом Загреба. «Украинцы, возможно, запрограммировали самолет наблюдения неправильно и зашли не на тот Jarun», — отметила газета, но затем опровергла это предположение как фейковое.



Наследие СССР

Оперативно-тактический разведывательный беспилотник Ту-141 Стриж был разработан в середине семидесятых в КБ имени Туполева, серийные модели производились в Харькове.

Предназначался для разведки на глубину до 400 км от линии фронта на скоростях около 1000 км/ч. Максимальная дальность полета — 1000 км. Стриж взлетает с пусковой установки, а посадка осуществляется вертикально с помощью парашютной системы, расположенной в хвостовой части (отсюда и найденные в Загребе парашюты).

Википедия утверждает, что Ту-141 стоял на вооружении России и Украины после распада СССР, но в последнее время его использовала только украинская армия, а именно 321-я отдельная эскадрилья беспилотных самолетов-разведчиков, базирующаяся в Одесской области.

В YouTube есть видео запуска Стрижа на учениях в сентябре 2021 года.

Куда смотрело НАТО?

Утром в пятницу состоялось внеочередное заседание Совета национальной безопасности Хорватии, после чего там обнародовали краткий пресс-релиз. «Все компетентные службы были задействованы сразу после крушения беспилотного самолета военного типа, который, согласно собранным данным, вошел в воздушное пространство Хорватии с востока на запад или из воздушного пространства Венгрии со скоростью 700 км/ч на высоте 1300 м», — говорилось в нем.

Главный следователь по авиационным авариям Хорватского агентства по расследованию несчастных случаев Данко Петрин признался корреспонденту Jutarnij List, что не может объяснить появление шеститонного дрона в небе над Европой. «Современные дроны всегда на связи с базой. Но это устаревшая модель, созданная в Советском Союзе в 1970-х годах. Бывали случаи, когда этот тип самолетов мог выйти из-под контроля. Допускаю, что подобное произошло и здесь. Ведь такие самолеты — не ракеты, которые посылаются как средство поражения, их цель — вернуться на базу, чтобы передать собранные данные. В конце концов непонятно, что именно он мог снять ночью. Очевидно, была ошибка в программировании полета или самолет вышел из-под контроля», — сказал он.

Военный пилот в отставке Иван Селак в интервью каналу N1 предположил, что беспилотник упал из-за того, что у него кончилось горючее. Он пролетел тысячу километров, и удивительным образом его не засекли радары, заметил он. В воздушном пространстве Хорватии самолет находился 8−9 минут, а над Венгрией летел еще дольше, удивляется Селак.

«1300 метров — немалая высота, за ним нужно было наблюдать и можно было увидеть. Его радиолокационное отображение значительное», — отметил эксперт.

Поскольку Хорватия и Венгрия являются членами НАТО, то решение о перехвате опасного аппарата должно было приниматься в командном центре Альянса, считает Селак. Интегрированная система противовоздушной обороны НАТО должна активироваться в течение 15−20 минут, после чего должны взлетать истребители, а в этом случае прошло гораздо больше времени, добавил экс-пилот изданию Vecernij List.

Противоракетная оборона НАТО дала сбой, комментирует эксперт по безопасности Желько Цвртила. «Это значит, что россияне могут отправить к нам такой же самолет, и он долетит до Загреба незамеченным», — сказал он, допустив, что РФ могла вчера перехватить контроль над украинским дроном.

Президент Хорватии Зоран Миланович утверждает, что радары ПВО страны заметили самолет, однако для реагирования было мало времени, пишет пресс-служба главы государства. «Это предмет серьезного расследования в странах, над которыми этот аппарат находился длительное время. К Хорватии очень мало вопросов, могли ли мы что-нибудь сделать при том уровне оборудования, что у нас есть», — сказал Миланович.

Премьер-министр страны Андрей Пленкович отметил на брифинге, что на радарах цель отражалась не как угрожающая.

Фото: REUTERS/Antonio Bronic

Собственное расследование относительно пролета дрона ведет Венгрия, написал в Facebook министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто. Румынское Министерство обороны сообщило, что двигавшийся со стороны Украины беспилотник находился в воздушном пространстве страны менее трех минут, за это время идентифицировать его не удалось.

В НАТО на запрос хорватской прессы кратко ответили, что система противоракетной обороны Альянса зафиксировала траекторию пролета упавшего в Загребе объекта.

Реакция Украины

Бывший посол Украины в Хорватии, а ныне советник министра обороны Маркиян Лубкивский в комментарии хорватскому общественному вещателю HRT заявил, что беспилотник не является украинским.

«У украинских самолетов другая маркировка», — сказал он, добавив, что готовится официальное сообщение Министерства иностранных дел Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно этого инцидента.

В эфире телемарафона украинских каналов Лубкивский подтвердил эти слова, добавив, что на обломках дрона есть красные звезды.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона добавил, что у Украины нет беспилотников, способных преодолеть такое расстояние.

«Скорее всего, [это] беспилотник оперативно-тактического звена, российский, который запускали с нашей территории. Он потерял управление и залетел аж в Хорватию», — предположил Арестович.

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