В Южной Корее четвертый день продолжаются мощные ливни и оползни. Вследствие непогоды погибли по меньшей мере 10 человек, еще девять считаются пропавшими без вести.

Об этом сегодня, 20 июля, сообщило агентство Yonhap. Как отмечают Министерство внутренних дел и Национальное пожарное агентство, большая часть жертв — шестеро погибших и семеро пропавших без вести — приходится на южный округ Санчхон.

Реклама

Еще три человека погибли в городах Осан (провинция Кёнги), Сосан и Данджин (оба расположены в провинции Южный Чхунчхон). В Кванджу пропавшими без вести числятся два человека.

Сейчас удалось спасти по меньшей мере 58 человек, однако число жертв может возрасти. Спасательные операции продолжаются.

Сильные ливни начались в среду, 17 июля. За несколько дней непогода привела к серьезным последствиям: масштабные подтопления, оползни и разрушения инфраструктуры.

В Санчхоне зафиксировали более 793 мм осадков, в Хапчхоне — 699 мм, а в Хадоне — 621,5 мм.

По данным местных властей, уже произошло около 2000 чрезвычайных ситуаций, связанных с размытыми дорогами, оползнями и повреждением объектов. Кроме того, стихия затронула и частное имущество — сообщается о более 2200 случаях разрушения жилых домов и сельскохозяйственных угодий.

В результате непогоды более 12 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Они находятся во временных убежищах в 14 городах и провинциях Южной Кореи.