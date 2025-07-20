Непогода в Южной Корее. Из-за сильных ливней много людей погибло и пропало без вести — видео

20 июля, 10:34
Последствия сильных дождей в Санчхоне (Фото: REUTERS)

В Южной Корее четвертый день продолжаются мощные ливни и оползни. Вследствие непогоды погибли по меньшей мере 10 человек, еще девять считаются пропавшими без вести.

Об этом сегодня, 20 июля, сообщило агентство Yonhap. Как отмечают Министерство внутренних дел и Национальное пожарное агентство, большая часть жертв — шестеро погибших и семеро пропавших без вести — приходится на южный округ Санчхон.

Еще три человека погибли в городах Осан (провинция Кёнги), Сосан и Данджин (оба расположены в провинции Южный Чхунчхон). В Кванджу пропавшими без вести числятся два человека.

Сейчас удалось спасти по меньшей мере 58 человек, однако число жертв может возрасти. Спасательные операции продолжаются.

https://twitter.com/TheNewsTrending/status/1946799336945221814

Сильные ливни начались в среду, 17 июля. За несколько дней непогода привела к серьезным последствиям: масштабные подтопления, оползни и разрушения инфраструктуры.

В Санчхоне зафиксировали более 793 мм осадков, в Хапчхоне — 699 мм, а в Хадоне — 621,5 мм.

По данным местных властей, уже произошло около 2000 чрезвычайных ситуаций, связанных с размытыми дорогами, оползнями и повреждением объектов. Кроме того, стихия затронула и частное имущество — сообщается о более 2200 случаях разрушения жилых домов и сельскохозяйственных угодий.

В результате непогоды более 12 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Они находятся во временных убежищах в 14 городах и провинциях Южной Кореи.

