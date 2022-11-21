Возле столицы Южной Кореи разбился истребитель

21 ноября, 06:11
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Катастрофа произошла вблизи города Вонжу (Фото:defbrief.com)

Катастрофа произошла вблизи города Вонжу (Фото:defbrief.com)

Недалеко от столицы Южной Кореи Сеула потерпел крушение самолет Военно-воздушных сил. Пилот успел катапультироваться и выжить

Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Синьхуа.

Причиной аварии стали неопределенные проблемы с двигателем.

Катастрофа произошла вблизи города Вонжу, расположенного в 85 км к востоку от Сеула.

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В настоящее время корейские военные пытаются установить, повлекло ли падение самолета ущерб гражданским.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Южная Корея Истребители Истребитель

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