Возле столицы Южной Кореи разбился истребитель 21 ноября, 06:11 Катастрофа произошла вблизи города Вонжу (Фото:defbrief.com)

Недалеко от столицы Южной Кореи Сеула потерпел крушение самолет Военно-воздушных сил. Пилот успел катапультироваться и выжить

Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Синьхуа.



Причиной аварии стали неопределенные проблемы с двигателем.

Катастрофа произошла вблизи города Вонжу, расположенного в 85 км к востоку от Сеула.

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В настоящее время корейские военные пытаются установить, повлекло ли падение самолета ущерб гражданским.