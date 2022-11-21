Возле столицы Южной Кореи разбился истребитель
Катастрофа произошла вблизи города Вонжу (Фото:defbrief.com)
Недалеко от столицы Южной Кореи Сеула потерпел крушение самолет Военно-воздушных сил. Пилот успел катапультироваться и выжить
Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Синьхуа.
Причиной аварии стали неопределенные проблемы с двигателем.
Катастрофа произошла вблизи города Вонжу, расположенного в 85 км к востоку от Сеула.
В настоящее время корейские военные пытаются установить, повлекло ли падение самолета ущерб гражданским.