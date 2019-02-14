В Южной Корее на заводе по производству боеприпасов произошел взрыв Сегодня, 10:55 62 Цей матеріал також доступний українською Yonhap Три человека погибли Yonhap

В четверг, 14 февраля, на заводе по производству боеприпасов в южнокорейском городе Тэджон произошел взрыв.

Как сообщает Yonhap, завод находится в 140 км от Сеула.

Отмечается, что взрыв на заводе спровоцировал пожар. Жертвами инцидента стали три человека.

По данным местных властей, на заводе взорвались химические вещества, которые используют для производства боеприпасов.

В мае 2018 года на заводе также произошел взрыв. Тогда погибли два человека, еще пять получили ранения.