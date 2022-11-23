В ход пошли стулья. В Югре мобилизованные устроили массовую драку с местными жителями — видео 23 ноября, 09:55 Что именно стало причиной конфликта, не известно (Фото:Скриншот видео bayraktar_1love/Twitter)

В Югре Кемеровской области РФ вспыхнула массовая драка между прибывшими туда мобилизованными и местными жителями.

Как сообщается, инцидент произошел 19 ноября в одном из кафе.

Словесная перепалка между будущим «пушечным мясом» и горожанами быстро переросла в потасовку, в ходе которой ее участники даже начали кидаться друг в друга стульями и столы.

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В результате драки одного из избитых военных госпитализировали.

Причины конфликта не известны, однако это уже не первый подобный случай в Югре.

Ранее в местно воинской части контрактники жестоко избили мобилизованных за беспробудное пьянство.