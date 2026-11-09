В ЮАР задержали девятерых иностранцев, которые могли присоединиться к российской армии

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) задержали девятерых иностранцев, подозреваемых в намерении присоединиться к войне РФ против Украины. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местную полицию.

Задержания были проведены вечером 8 ноября в международном аэропорту имени О. Р. Тамбо и в отеле в районе Брума на востоке Йоханнесбурга. Возраст подозреваемых — от 20 до 26 лет. По данным правоохранителей, они готовились к выезду за границу, однако страна назначения не разглашается.

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Иностранцев обвиняют в нарушении законодательства ЮАР, запрещающего заниматься наемничеством без разрешения правительства. Полиция также привлекла Интерпол и другие международные структуры, поскольку действия задержанных могут нарушать законодательство стран их происхождения.

Власти не сообщают гражданство подозреваемых, но подтвердили, что никто из них не является резидентом ЮАР. В настоящее время правоохранители выясняют, на чьей стороне они планировали воевать и кто организовал их поездку.

В то же время ABC News сообщает, что аресты произошли на фоне растущей обеспокоенности тем, что африканцев вербуют для участия в боевых действиях на стороне России — иногда под предлогом обещаний гражданской работы, которая на самом деле ведет на поле боя.

Граждане африканских стран, в частности Кении, Ганы и ЮАР, уже отправлялись воевать на стороне России. Часть из них, по имеющимся данным, была завербована обманом. Согласно информации украинской разведки, обнародованной в начале года, Россия привлекла к войне более 1700 граждан из 36 африканских стран.

В частности, Кения сообщала о 252 своих гражданах, незаконно привлеченных в российскую армию. В марте министр иностранных дел страны Мусалия Мудавади во время визита в Москву договорился о прекращении вербовки кенийцев.

В феврале Гана сообщила о гибели 55 своих граждан, а еще 272 человека, по данным властей, могли оказаться на фронте в результате обмана. В том же месяце ЮАР добилась возвращения 17 своих граждан. Кроме того, в декабре прошлого года в стране задержали пять человек, в том числе журналиста, по подозрению в вербовке наемников.

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26 октября Bloomberg сообщило, что в период с 1 января по 30 сентября 2026 года РФ завербовала 699 граждан Бурунди и 530 граждан Зимбабве. Также с начала 2026 года возросло число завербованных из Демократической Республики Конго, Сьерра-Леоне, Судана и Камеруна. Издание отметило, что африканцев могут заманивать обещаниями денег, «безопасной работы», а также получения российского гражданства.