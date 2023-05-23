В ЮАР вновь отрицают поставки оружия в Россию и приветствуют расследование 23 мая, 23:49 Министр обороны ЮАР Танди Модизе (Фото:TheTruthPanther/Twitter)

Министр обороны Южно-Африканской Республики Танди Модизе снова опровергла информацию о поставках оружия в Россию.



Об этом сообщает Bloomberg.

Она также приветствовала решение президента ЮАР Сирила Рамафоса назначить судью в отставке для расследования обвинений.

«Я приветствую призыв президента к расследованию этого вопроса. Я говорю, что если силы обороны солгали мне, что что-то было отправлено, это всплывет. Вся документация налоговой службы Южной Африки будет доступна для этого запроса», — заявила глава Минобороны.

Видео дня

Посол США в ЮАР Рубен Бриджете ранее заявил, что Южная Африка поставляла стране-агрессору России оружие, несмотря на заявления о нейтралитете.

Пришвартовка российского подсанкционного грузового судна Lady R к военно-морской базе в ЮАР в декабре вызвала обеспокоенность. Как сообщала газета The Wall Street Journal, с судна в течение двух ночей под присмотром вооруженной охраны перемещали контейнеры с неизвестным содержимым. Транспондер судна в это время был отключен, его снова включили более чем в 160 км к востоку от Саймонстауна.

В мае 2022 года США наложили санкции на российскую компанию Трансморфлот и шесть судов, включая Lady R, из-за того, что они использовались для транспортировки оружия для войны РФ против Украины.