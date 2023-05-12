Правительство ЮАР проведет расследование из-за заявлений о поставках оружия в РФ 12 мая, 01:28 Президент ЮАР Сирил Рамафоса (Фото:REUTERS/Esa Alexander)

В Офисе президент Южно-Африканской республики Сирила Рамафоса опровергли заявления о поставках оружия в Россию.

Об этом сообщает News24.

«И хотя на сегодняшний день не было предоставлено никаких доказательств в поддержку этих обвинений, правительство обязалось начать независимое расследование под руководством судьи в отставке», — заявили в офисе Рамафоса.

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В офисе президента отметили, что на последних встречах представителей ЮАР и США обсуждался вопрос о продолжении расследования.

"Поэтому вызывает разочарование, что посол США занял контрпродуктивную публичную позицию, которая подрывает достигнутое понимание по этому вопросу и очень позитивные и конструктивные отношения между двумя делегациями", - заявили в офисе.

Посол США в ЮАР Рубен Бриджете ранее заявил, что Южная Африка поставляла стране-агрессору России оружие, несмотря на заявления о нейтралитете.

Пришвартовка российского подсанкционного грузового судна Lady R к военно-морской базе в ЮАР в декабре вызвала обеспокоенность. Как сообщала газета The Wall Street Journal, с судна в течение двух ночей под присмотром вооруженной охраны перемещали контейнеры с неизвестным содержимым. Транспондер судна в это время был отключен, его снова включили более чем в 160 км к востоку от Саймонстауна.

В мае 2022 года США наложили санкции на российскую компанию Трансморфлот и шесть судов, включая Lady R, из-за того, что они использовались для транспортировки оружия для войны РФ против Украины.