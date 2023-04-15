В Японии во время выступления премьер-министра раздался взрыв — видео 15 апреля, 09:39 Премьер-министр Японии Фумио Кисида перед речью в рыболовном порту Саидказаки в городе Вакаяма, юго-западная Япония, 15 апреля 2023 года (Фото:Kyodo via REUTERS)

Во время предвыборного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма раздался взрыв. Инцидент произошел менее чем через год после того, как его предшественник Синдзо Абэ был убит в результате покушения во время предвыборного мероприятия.

Как сообщает Kyodo News, один из присутствующих бросил нечто похожее на дымовую шашку перед тем, как Кисида должен был начать свое выступление перед толпой в несколько сотен человек.

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Японский премьер не пострадал в результате инцидента, его немедленно эвакуировали с места происшествия.

Информация о других пострадавших также пока не поступала.

Полиция на месте инцидента задержала 24-летнего мужчину, подозреваемого в совершении взрыва.

Фумио Кисида, выступая уже в другом городе, сказал, что нельзя позволить, чтобы этот инцидент нарушил избирательный процесс.

В июле прошлого года предыдущий премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после того, как в него выстрелили во время выступления на предвыборном мероприятии.