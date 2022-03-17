В результате сильного землетрясения в Японии два человека погибли, больше 90 пострадали 17 марта, 05:04 Цей матеріал також доступний українською Здание в Йокогаме без электроснабжения после землетрясения (Фото:@_nephilim/via REUTERS)

Вечером в среду, 16 марта, на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 в результате которого как минимум два человека погибли и десятки получили травмы.

Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Сильные толчки ощущались в северо-восточных и восточных районах страны, особенно в префектурах Мияги и Фукусима. Двое мужчин погибли. Еще 92 человека получили травмы, сообщили местные власти и Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил журналистам рано утром в четверг, что никаких проблем на атомных станциях в пострадавших районах не обнаружено.

В результате землетрясения на линии Тохоку-синкансэн японской железнодорожной сети между станциями Фукусима и Сироисизао сошел с рельсов сверхскоростной поезд, в котором находилось примерно 100 пассажиров. О пострадавших не сообщалось.

Землетрясение вызвало перебои с электроснабжением на северо-востоке и востоке Японии, затронув в общей сложности более 2,2 миллиона домохозяйств, в том числе около 700 тысяч домохозяйств в Токио. Позже электроснабжение было восстановлено.

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