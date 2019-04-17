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В Японии профессор учил студентов делать экстази

Вчера, 23:11
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В Японии профессор учил студентов делать экстази - фото

John wick/flickr.com

Экстази, произведенные студентами профессора, так и не были найдены

Преподаватель фармацевтики в университете Мацуямы, профессор Татсунори Ивамура признал, что учил своих студентов изготовлять экстази, сообщает Sky News.

По словам 61-летнего преподавателя, это было частью программы обучения. 

Однако, он признал, что нарушил закон, который требует получить особое разрешение от местных властей для изготовления наркотических веществ в образовательных целях. 

Ранее у профессора было такое разрешение, но срок его действия истек.

В причастности к изготовлению экстази подозревают 11 бывших студентов Ивамуры, которого на родине называют Уолтером Уайтом по имени персонажа сериала Во все тяжкие, который, будучи учителем химии в школе, начал производить метамфетамин.

Наркотики, которые произвели студенты профессора Ивамуры так и не были найдены.

Теги:   Студенты Наркотики Япония

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