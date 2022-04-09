В Японии появился комикс о легендарном украинском пилоте Призрак Киева — фото
«Призрак Киева» защищает нашу безопасность (Фото:СБУ)
В Японии создали комикс, рассказывающий о легендарном украинском пилоте Призрак Киева, во время войны России против Украины, сбил десятки вражеских самолетов.
Война России против Украины — главные события 9 апреля
Об этом пишет melonbooks.co.jp.
Выпуск манги (японские комиксы) запланирован на май. Уже сейчас можно сделать предзаказ.
Цена комикса составит 785 иен или около 185 грн.
Манга – это форма изобразительного искусства в виде комикса, нарисованного в японском стиле.
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