В Японии появился комикс о легендарном украинском пилоте Призрак Киева — фото

9 апреля, 15:37
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«Призрак Киева» защищает нашу безопасность (Фото:СБУ)

«Призрак Киева» защищает нашу безопасность (Фото:СБУ)

В Японии создали комикс, рассказывающий о легендарном украинском пилоте Призрак Киева, во время войны России против Украины, сбил десятки вражеских самолетов.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

Об этом пишет melonbooks.co.jp.

Выпуск манги (японские комиксы) запланирован на май. Уже сейчас можно сделать предзаказ.

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Цена комикса составит 785 иен или около 185 грн.

Манга – это форма изобразительного искусства в виде комикса, нарисованного в японском стиле.

Манга с Призраком Киева (Фото: Melonbooks)
Манга с Призраком Киева / Фото: Melonbooks
Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Киев Япония Комикс Война России против Украины

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