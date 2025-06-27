В Японии казнили «Twitter-убийцу», осужденного за убийство и расчленение девяти человек

Такахиро Сираиши и дом, в котором были найдены тела его жертв (Фото: Wikipedia)

В пятницу, 27 июня, в Японии казнили мужчину, осужденного за убийство и расчленение девяти человек.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Такахиро Сираиши, известный как «Twitter-убийца», был приговорен к смертной казни в 2020 году за убийство в 2017 году девяти жертв, большинство из которых выражали мысли о самоубийстве в социальных сетях. Его также признали виновным в сексуальном насилии над женщинами-жертвами.

По данным агентства, его казнили через повешение в Токийской тюрьме в условиях строгой секретности — ничего не разглашалось до самого исполнения приговора.

Полиция арестовала мужчину в 2017 году после того, как нашла тела восьми женщин и одного мужчины в холодильных камерах в его квартире.

Следователи заявили, что Шираиши обращался к жертвам через Twitter, предлагая им помощь в осуществлении их суицидальных желаний. Он убил восемь женщин, в том числе подростков, после того, как изнасиловал их, а также убил парня одной из женщин, чтобы заставить его замолчать.

Уровень самоубийств в Японии является одним из самых высоких в мире. После недавнего снижения, в 2025 году он снова вырос, что объясняется тем, что люди пострадали от последствий пандемии COVID-19.

При этом уровень преступности в Японии относительно низкий, но в последние годы в стране произошло несколько громких массовых убийств.