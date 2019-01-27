В Японии фирмы получили письма с подозрительным порошком от казненных членов секты Аум Синрике
В Японии девять компаний, среди которых фармакологические фирмы и газеты, получили по почте пакеты с подозрительным порошком.
Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ, порошок, предположительно,
может быть цианидом.
Все письма были направлены от имен казненных членов экстремистской религиозной секты Аум Синрике.
Отправители требуют выплатить им 35 миллионов южнокорейских вон ($31 тысячу) в биткоинах. В противном случае они угрожают распространить поддельные медикаменты, содержащие цианид.
Окончательным сроком выполнения требования назначено 22 февраля.
Напомним, 6 июля 2018 года был казнен глава Аум Синрике Секо Асахара (настоящее имя - Тидзуо Мацумото), а также несколько его сторонников.
Вскоре после этого казнили еще шестерых членов Аум Синрике, которые оставались в тюрьмах после казни лидера секты.
В 2004 году Секо Асахару и 12 его сторонников приговорили к смертной казни. С тех пор они ждали исполнения смертного приговора. Адвокаты пытались обжаловать приговор и дошли до Верховного суда, но он отказал им в апелляции.
В марте 1995 года участники секты устроили теракт в метро Токио, распылив нервно-паралитический газ зарин. Тогда погибли более 10 человек, еще около шести тысяч пострадали.
Следствие по делу членов Аум Синрике длилось более 20 лет. Всего виновными были признаны почти 200 человек, а 13 из них приговорены к смерти.
Религиозная секта Аум Синрике была основана в Японии в 1980-х годах. С момента основания она привлекла много молодых сторонников. Ее численность по разным данным составляла от 30 до 50 тысяч человек.