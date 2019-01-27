В Японии фирмы получили письма с подозрительным порошком от казненных членов секты Аум Синрике Сегодня, 11:22 277 Цей матеріал також доступний українською Cyanide Copper Подозрительный порошок, предварительно, является цианидом (иллюстративное фото) Cyanide Copper

В Японии девять компаний, среди которых фармакологические фирмы и газеты, получили по почте пакеты с подозрительным порошком.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ, порошок, предположительно, может быть цианидом.



Все письма были направлены от имен казненных членов экстремистской религиозной секты Аум Синрике.

Отправители требуют выплатить им 35 миллионов южнокорейских вон ($31 тысячу) в биткоинах. В противном случае они угрожают распространить поддельные медикаменты, содержащие цианид.

Окончательным сроком выполнения требования назначено 22 февраля.

Напомним, 6 июля 2018 года был казнен глава Аум Синрике Секо Асахара (настоящее имя - Тидзуо Мацумото), а также несколько его сторонников.

Вскоре после этого казнили еще шестерых членов Аум Синрике, которые оставались в тюрьмах после казни лидера секты.