«Иван-дурак на печи едет». В ВСУ высмеяли установку колесных ПВО на крышах в Москве 20 января, 00:40 Россияне кранами устанавливают на крыши в Москве ЗРПК Панцирь-С1 (Фото:Оперативний ЗСУ/Telegram)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат высмеял российские войска, с помощью кранов устанавливающие колесные системы ПВО на крышах в Москве.



"Иван-дурак на печи едет. В нормальных странах ставят модульные установки, которые могут автоматически сбивать воздушные цели, а они прямо машины на колесной базе поместили на крыши домов огромными кранами. Ну, что тут удивляться. Выходят из ситуации как могут. Никакой паники нет", - заявил Игнат.

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Он отметил, что Панцирь-С1, которые устанавливают в Москве, имеют небольшой радиус действия и является "более или менее эффективным" только для сбития беспилотников.

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"Если на предыдущих этапах пропустили, то уже на конечном этапе Панцирь должен бы уничтожить передвигающийся объект. Но насколько поможет делать это из здания министерства обороны - это непонятно", - заявил Игнат.



19 января появились фото и видео, как в Москве устанавливают ЗРПК Панцирь-С1 на крышах админзданий, в том числе Минбороны РФ. Всего, такие ЗРПК установили на трех домах. Все они находятся в 2-3 километрах от Кремля.