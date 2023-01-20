«Действия политического характера». В Воздушных силах прокомментировали учения в Беларуси 20 января, 04:46 19 января Беларусь и Россия начали второй раунд совместных военных учений (Фото:Скриншот видео ВоенТВ)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал совместные военные авиационные учения, которые совместно проводят Россия и Беларусь.



"Сейчас мы наблюдаем на аэродромах Беларуси смешанные авиационные экипажи, рядом с российскими самолетами стоят белорусские. Таким образом они отрабатывают какое-то там себе боевое согласование, показывают "единство армии" и так далее. Это больше политического характера, пожалуй, учения, чем они приведут к какому-то боевому слаживанию", - заявил Игнат.

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19 января в Беларуси начался второй этап совместных с РФ авиационных учений, подразделения приступили к выполнению задач.

Авиаучения группировки войск РФ и Беларуси проходят с 16 января по 1 февраля.