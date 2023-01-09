Новые ракеты РФ могут падать «прямо на головы» россиянам — Игнат 9 января, 17:51 Остатки неразорвавшихся российских Ураганов в Харькове, 21 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

У новых российских ракет есть недостатки. В частности, они могут падать россиянам «на головы», не долетая до даже до границы Украины.

Об этом заявил спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его информации, также некоторые российские ракеты падают в Каспийском море.

«Знаем тоже, что не все ракеты, выпускаемые оккупантами по Украине, долетают даже до наших границ. Некоторые падают в Каспийское море, некоторые — россиянам на головы. Даже эти ракеты новые имеют определенные недостатки, и надеюсь, что таких ракет у них будет все больше и они будут падать на их же территории», — рассказал Игнат.

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Он также добавил, что сейчас российские войска продолжают выпускать ракеты по Украине с северной части Каспийского моря или Волгодонского района, поскольку они хотят избежать внештатных ситуаций, когда ракеты падают на гражданские объекты сразу после запуска.

8 января представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в ближайшие дни РФ может устроить новую ракетную атаку по украинской инфраструктуре, поскольку в Кремле стремятся оставить украинцев без электричества на фоне морозов.

Ранее в украинской разведке сообщали, что у России осталось высокоточных ракет на два-три массированных удара Украины. Эта оценка совпадает с данными руководителя ГУР Кирилла Буданова, однако он 31 декабря отмечал, что речь идет только об имеющихся снарядах, без производства новых.

