Фоззи
Зеленая книга – шофер мистера Дейзи
Иван Яковина
24 января: Венесуэла и Россия
Леонид Бершидский
Путин теряет Венесуэлу
Вахтанг Кебуладзе
И стены, и мосты

В восьми городах Польши эвакуировали офисы оппозиционной партии из-за писем с угрозами

Вчера, 17:46
99
Цей матеріал також доступний українською

ЕРА

В политической силе заявили, что сохраняют спокойствие

В восьми польских городах эвакуировали офисы оппозиционной партии Гражданская платформа после угроз, поступивших на их электронные адреса, сообщает RMF24.

Решение об эвакуации было принято после того, как в офисы поступило электронное письмо с таким содержанием: "Сегодня офис вашей лживой партии взлетит на воздух, загорится адским пламенем. Бомба тикает...".

Письма были направлены в офисы Гражданской платформы в Познани, Щецине, Белостоке, Лодзи, Люблине, Вроцлаве, Кракове и Катовице.

Сотрудники полиции проверяют офисы политсилы.

"Мы серьезно относимся к этим угрозам, особенно после того, что произошло в Гданьске, после убийства Павла Адамовича. Но в то же время мы сохраняем спокойствие", - сказал руководитель штаб-квартиры Гражданской платформы Петр Борис.

Накануне руководство польской оппозиционной партии Гражданская платформа призвало членов политической силы не участвовать  в программах TVP.

Напомним, что мэра польского города Гданьска Павла Адамовича ударили ножом 13 января во время мероприятия по сбору средств, организованного Большим оркестром Рождественской благотворительности. Его госпитализировали в очень тяжелом состоянии с колото-резаными ранами сердца, диафрагмы и брюшной полости.

Нападавшего задержали. Это 27-летний житель Гданьска, который отбывал наказание за преступление "против жизни и здоровья". Он заявил, что его незаконно осудили по указанию партии Адамовича.

14 января Адамович умер в больнице. Согласно выводам судмедэкспертов, непосредственной причиной смерти стал геморрагический шок.

Теги:   Угрозы Польша

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 09:18

article_img
Суд начал оглашать приговор Януковичу
События

Вчера, 16:37

article_img
Убийство сотрудника УГО в Киеве: боксера снова взяли под стражу
Страны

Вчера, 11:59

article_img
В Шотландии арестован бывший первый министр Алекс Салмонд

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться