В восьми городах Польши эвакуировали офисы оппозиционной партии из-за писем с угрозами Вчера, 17:46 99 Цей матеріал також доступний українською ЕРА В политической силе заявили, что сохраняют спокойствие ЕРА

В восьми польских городах эвакуировали офисы оппозиционной партии Гражданская платформа после угроз, поступивших на их электронные адреса, сообщает RMF24.

Решение об эвакуации было принято после того, как в офисы поступило электронное письмо с таким содержанием: "Сегодня офис вашей лживой партии взлетит на воздух, загорится адским пламенем. Бомба тикает...".

Письма были направлены в офисы Гражданской платформы в Познани, Щецине, Белостоке, Лодзи, Люблине, Вроцлаве, Кракове и Катовице.

Сотрудники полиции проверяют офисы политсилы.

"Мы серьезно относимся к этим угрозам, особенно после того, что произошло в Гданьске, после убийства Павла Адамовича. Но в то же время мы сохраняем спокойствие", - сказал руководитель штаб-квартиры Гражданской платформы Петр Борис.

Накануне руководство польской оппозиционной партии Гражданская платформа призвало членов политической силы не участвовать в программах TVP.

Напомним, что мэра польского города Гданьска Павла Адамовича ударили ножом 13 января во время мероприятия по сбору средств, организованного Большим оркестром Рождественской благотворительности. Его госпитализировали в очень тяжелом состоянии с колото-резаными ранами сердца, диафрагмы и брюшной полости.

Нападавшего задержали. Это 27-летний житель Гданьска, который отбывал наказание за преступление "против жизни и здоровья". Он заявил, что его незаконно осудили по указанию партии Адамовича.

14 января Адамович умер в больнице. Согласно выводам судмедэкспертов, непосредственной причиной смерти стал геморрагический шок.