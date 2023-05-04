РосСМИ сообщили о падении беспилотника на территории воинской части в Воронежской области 4 мая, 10:24 РосСМИ утверждают, что Воронежскую область РФ атаковал беспилотник (Фото:Wikimedia)

Рано утром в четверг, 4 мая, на территории одной из воинских частей Воронежской области РФ упал беспилотник.

Как сообщает издание Astra, дрон упал на территорию воинской части 45117 в городе Бутурлиновка российского региона.

Он взорвался после падения.

По предварительным данным властей Воронежской области, никто не пострадал.

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В последние дни в разных регионах РФ участились случаи «бавовны» и пожаров на заводах НПЗ.

Ночью 4 мая резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

Также беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ.

Перед этим возле российского порта Тамань вспыхнул крупный пожар на нефтебазе. Ему был присвоен высший уровень сложности. Пожар произошел в поселке Волна примерно в 15 км от незаконно построенного Крымского моста, который соединяет Таманский полуостров с Керченским.

Также стало известно, что 3 мая два беспилотника пытались атаковать Кремль. Украина отрицает причастность к инциденту, а эксперты говорят, что это выгодно Москве.