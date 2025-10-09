Зарево от вероятного пожара в Котово Волгоградской области РФ (Фото: Крымский ветер / Telegram)

В Волгогрдаской области страны-агрессора РФ был атакован не только газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Котово, пожар также зафиксирован на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Ефимовка в восьми километрах южнее.

Об этом в четверг, 9 октября, сообщает мониторинговая группа Крымского ветра со ссылкой на данные спутниковой съемки.

ЛПДС принадлежит компании Транснефть — Приволга, является производственным подразделением предприятия и обеспечивает бесперебойную работу оборудования.

Кроме того, ЛПДС осуществляет хозяйственную деятельность перекачивающих станций, участков нефтепродуктов, которые закреплены за ней.

Фото: Крымский ветер / Telegram

Ранее 9 октября Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что ночью дроны атаковали газоперерабатывающий завод Лукойла в Котово Волгоградской области РФ, после чего там вспыхнул пожар.

О пожаре на ГПЗ сообщал также российский Telegram-канал Astra со ссылкой на сообщения местных жителей.

Тем временем губернатор региона Андрей Бочаров утверждает, что в Котовском районе в результате падения обломков БпЛА частично повреждено здание котельной. Кроме того, по его словам, произошли пожары «на территории объектов топливно-энергетического комплекса».

Коробковский газоперерабатывающий завод — крупнейший переработчик природного газа в Южном федеральном округе РФ.