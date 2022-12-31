РосСМИ сообщили о падении неопознанных объектов в Волгоградской области РФ 31 декабря, 17:21 Фото фрагмента летающего объекта, упавшего в Волгоградской области РФ, которое опубликовали российские СМИ (Фото:v102.ru)

В поселке Линево в Жирновском районе Волгоградской области РФ сообщили о падении неизвестных объектов прямо в населенном пункте на улице Тихая, пишут российские СМИ.

Telegram-канал Раньше всех. Ну почти со ссылкой на одно из российских информационных агетнств опубликовал видео происшествия.

Он также сообщил со ссылкой на главу Жирновского района Александра Шевченко, что металлические обломки повредили два дома.

Видео дня

В российских СМИ пишут, что инцидент произошел около 13:00, пострадавших не было, местные жители предполагают, что был сбит беспилотник.