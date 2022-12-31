РосСМИ сообщили о падении неопознанных объектов в Волгоградской области РФ

31 декабря, 17:21
Поделиться:
Фото фрагмента летающего объекта, упавшего в Волгоградской области РФ, которое опубликовали российские СМИ (Фото:v102.ru)

Фото фрагмента летающего объекта, упавшего в Волгоградской области РФ, которое опубликовали российские СМИ (Фото:v102.ru)

В поселке Линево в Жирновском районе Волгоградской области РФ сообщили о падении неизвестных объектов прямо в населенном пункте на улице Тихая, пишут российские СМИ.

Telegram-канал Раньше всех. Ну почти со ссылкой на одно из российских информационных агетнств опубликовал видео происшествия.

Он также сообщил со ссылкой на главу Жирновского района Александра Шевченко, что металлические обломки повредили два дома.

Видео дня

В российских СМИ пишут, что инцидент произошел около 13:00, пострадавших не было, местные жители предполагают, что был сбит беспилотник.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Беспилотник Ракета

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X