В водах Эстонии стартуют двухнедельные учения с участием НАТО

В пятницу, 11 мая, в территориальных водах Эстонии стартуют учения Open Spirit, в которых принимает участие постоянная противоминная группа НАТО.

Как сообщает err.ee, учения продлятся до 25 мая, в них примут участие около 800 военных военных ВМС.

Задачей международных подразделений станет выявление, картографирование и уничтожения взрывных устройств.

Отмечается, что в составе противоминной группы находятся пять кораблей, флагман группы - голландский корабль поддержки Mercuur, в группу входят также минные тральщики норвежский Otra, голландский Urk, бельгийский Нарцис и немецкий Бад Бевензен.