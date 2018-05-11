В водах Эстонии стартуют двухнедельные учения с участием НАТО

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В учениях примет участие противоминная группа НАТО
Фото: err.ee

В учениях примет участие противоминная группа НАТО

В пятницу, 11 мая, в территориальных водах Эстонии стартуют учения Open Spirit, в которых принимает участие постоянная противоминная группа НАТО.

Как сообщает err.ee, учения продлятся до 25 мая, в них примут участие около 800 военных военных ВМС.

Задачей международных подразделений станет выявление, картографирование и уничтожения взрывных устройств. 

Отмечается, что в составе противоминной группы находятся пять кораблей, флагман группы - голландский корабль поддержки Mercuur, в группу входят также минные тральщики норвежский Otra, голландский Urk, бельгийский Нарцис и немецкий Бад Бевензен.

 

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