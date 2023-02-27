В Вильнюсе неизвестные возложили цветы к российскому танку. Произошла драка 27 февраля, 18:09 Уничтоженный российский танк (Фото:Igoris Vasiliauskas / Facebook)

В воскресенье, 26 февраля, в Вильнюсе произошла стычка из-за возложения цветов к уничтоженному российскому танку, который привезли из Украины. Полиция расследует дело — и по поводу драки, и по возложению цветов.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на полицию Литвы.

Уничтоженный российский танк привезли в Вильнюс в качестве трофея — обычно прохожие возле него фотографируются, желающих призывают жертвовать на помощь Украине.

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LRT со ссылкой на очевидцев пишет, что на выходных к танку также подъехал белый автомобиль BMW с номерными знаками «Мой мир» на русском. А вышедшие из него люди положили на танк красные гвоздики и зажгли свечу.

Журналисты обратились в полицию, чтобы узнать, известно ли им о возложении цветов. Но там сообщили о другом инциденте — в воскресенье возле танка произошла потасовка, из-за чего было возбуждено дело о нанесении легких повреждений.

По данным следствия, после словесной ссоры из-за цветов, возложенных у танка, неизвестный человек ударил кулаком 51-летнего мужчину, от чего тот упал на землю. В настоящее время личность нападавшего устанавливается.

В то же время в полиции сообщили о нарушении административного производства из-за действий группы людей, которые принесли цветы. Следствие должно выяснить, была ли при этом демонстрация символов нацистского, коммунистического, тоталитарного и авторитарного режимов. За это предусмотрен штраф от 300 до 700 евро.

Местное издание 15min отмечает, что в понедельник днем на танке уже не было красных гвоздик — остался только один букет и пара свечей.