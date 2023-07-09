В Вильнюсе состоялся «саммит» NAFO — сообщества, которое стало мемом и борется с роспропагандой 9 июля, 15:45 Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис

В Литве 8 июля состоялся первый «саммит» NAFO (North Atlantic Fella Organization) — Североатлантической организации дружбанов. Это виртуальное сообщество, которое с помощью юмора борется с российскими фейками и собирает деньги для поддержки Украины.



Мероприятие в Вильнюсе, билеты на которое можно было приобрести онлайн, открыл глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис. На «саммит» пригласили спикеров, а первый день заканчивался «репетицией пляжной вечеринки в Крыму».

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«Приветствую вас, NAFO fellas, на первом в истории саммите NAFO в Вильнюсе. NAFO — это живой пример того, как с помощью юмора, интеллекта и энтузиазма можно разоружить российскую дезинформацию. За каждым fella стоит реальный человек, который верит в победу Украины. Спасибо за вашу службу», — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая присоединилась к мероприятию по видеосвязи.

NAFO — это виртуальное сообщество интернет-мемов, цель которого — противодействие российской пропаганде и дезинформации во время полномасштабного вторжения России в Украину. Участники сообщества, которое появилось в мае 2022 года, называют себя fella и ставят на аватарки в Twitter картинки с характерной собакой породы сиба-ину.

К этому неформальному движению активно приобщаются мировые лидеры и политики. В частности, соответствующая картинка была и у министра обороны Украины Алексея Резникова. В ходе «саммита» NAFO на аукционе разыграли его «портрет» стоимостью 1000 евро — деньги обещают передать ВСУ.

Также NAFO продает свой мерч и собирает донаты для Украины. В марте сообщество получило за поддержку награду от фандрейзинговой платформы United24 и президента Владимира Зеленского.

Саммит стран НАТО, от которого Украина ждет четкого сигнала о своем членстве и политических решениях, состоится в Вильнюсе 11—12 июля.

