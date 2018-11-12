В Вильнюсе требуют наказать чиновника, назвавшего Россию "страной нищеты", которой руководит "фюрер Путин"

В Вильнюсской окружной прокуратуре заявили, что не согласны с оправданием старшего специалиста отдела общественного порядка Вильнюсского городского самоуправления Дарюса Келы по обвинению в подстрекательстве против россиян.

Об этом сообщает портал Delfi.

Прокуратура просит признать чиновника виновным и запретить ему пять лет работать на госслужбе.

По мнению прокурора Ольги Шлейтерене, Кэла должен быть наказан ограничением свободы сроком на два года с запретом выходить из дома с 22 до шести часов. Служащему мэрии предъявили обвинения, связанные с тремя написанными им комментариями.

В комментарии в феврале 2017 года Кела писал, что Россия - враг Литвы и всего мира, страна нищеты, голода и неудачников, и она будет уничтожена. В других комментариях он называл русских "кацапами", а Россию - "вонючей фашистской державой, которой руководит олигарх фюрер Путин".

В одном из комментариев он радуется, что на Донбассе "были убиты кацапы, которые убили тысячи людей, поэтому сейчас телами кацапов в Украине засеяны поля, их не убирают, они там гниют на поле боя, но есть от них одна польза - трупы солдат выродившейся России удобряют украинскую землю".

Он также писал, что "от кацапа другой пользы и быть не может", поэтому Россия, которая оккупировала Украину - это "выродившийся поставщик трупов для Украины, а основной заказчик этих трупов - преступный фюрер Путин".

Кела свою вину не признал. По его словам, в комментариях он писал не о российском народе, а о России как государстве и об агрессивной политике ее руководства.