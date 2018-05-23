В Вильнюсе перед посольством России появится сквер имени Бориса Немцова

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Решение городского совета вступит в силу 24 мая
@vkaramurza

Решение городского совета вступит в силу 24 мая

Городской совет Вильнюса проголосовал за присвоение скверу возле российского посольства имени Бориса Немцова.

Об этом в Twitter сообщил глава Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза.

"За присвоение скверу имени российского политика высказались 32 члена совета, один был против и еще один воздержался. Решение совета вступит в силу 24 мая", - написал Кара-Мурза.

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Российского оппозиционера Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту около Кремля.

В июне 2017 года суд признал виновными в его убийстве Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Их приговорили к срокам от 11 до 20 лет. Семья Немцова после вынесения приговора заявила, что преступление нераскрыто.

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