В Венгрии Верховный суд оправдал журналистку, которая делала подножки прорвавшим границу нелегалам

Верховный суд Венгрии оправдал телеоператора Петру Ласло, ставшую скандально известной после того, как в сентябре 2015 года препятствовала прорыву через границу нелегальных мигрантов, делая им подножки.

Об этом сообщает портал magyarhang.org.

Инцидент произошел в приграничном городке Реске под Сегедом. Когда беженцы прорвали оцепление полиции, Ласло ударила ногой по голени девочку и подставила подножку мужчине, на руках которого был ребенок, в результате чего они упали на землю.

В 2017 году суд приговорил ее к трем годам лишение свободы условно по статье о "нарушении общественного порядка".

В свою очередь Верховный суд постановил, что в действиях оператора не было состава преступления.

Как отмечается, в этой статье говорится о нарушении общественного порядка, которого в результате действий Ласло на самом деле не последовало.

По мнению судьи, в действиях журналистки присутствуют признаки административного правонарушения, однако срок его давности уже истек.

Ранее сообщалось, что оператора венгерского националистического телеканала N1TV Петру Ласло уволили после распространения в соцсетях видеозаписи, на которой она подставляет подножку бегущему от полиции беженцу с ребенком.

Позже она принесла пострадавшим свои извинения.