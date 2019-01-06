В Венгрии тысячи протестующих снова выступили против "закона о рабстве" Сегодня, 09:50 416 Цей матеріал також доступний українською "Закон о рабстве" предполагает повышение сверхурочных часов работы

В Венгрии продолжаются многотысячные протесты против изменения трудового законодательства и политики правительства Виктора Орбана.

Об этом сообщает DW.

В субботу, 5 января, в Будапеште несколько тысяч человек вышли на протест против изменений трудового законодательства, предполагающих повышение сверхурочных часов работы. Они также выступили против партии ФИДЕС – Венгерский гражданский союз и премьер-министра страны Виктора Орбана.

Протесты в Венгрии вспыхнули 12 декабря после принятия закона, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год. Профсоюзы называют его "законом о рабстве".

Недовольство направлено также в целом против политики правонационального правительства Венгрии.