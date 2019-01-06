Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Кирилл Говорун
О переломном моменте для Украины
Олеся Островская-Лютая
Что читать на рождественских каникулах
Питер Сантенелло
Лицо коррупции
Дмитрий Кулеба
Больше Европы, меньше союза

В Венгрии тысячи протестующих снова выступили против "закона о рабстве"

Сегодня, 09:50
416
Цей матеріал також доступний українською

"Закон о рабстве" предполагает повышение сверхурочных часов работы

В Венгрии продолжаются многотысячные протесты против изменения трудового законодательства и политики правительства Виктора Орбана.

Об этом сообщает DW.

В субботу, 5 января, в Будапеште несколько тысяч человек вышли на протест против изменений трудового законодательства, предполагающих повышение сверхурочных часов работы. Они также выступили против партии ФИДЕС – Венгерский гражданский союз и премьер-министра страны Виктора Орбана.

Протесты в Венгрии вспыхнули 12 декабря после принятия закона, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год. Профсоюзы называют его "законом о рабстве".

Недовольство направлено также в целом против политики правонационального правительства Венгрии.

Теги:   Протест Будапешт Венгрия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 09:29

article_img
Парламент Венесуэлы бросил вызов Мадуро и избрал нового лидера

Выбор редакции

STYLE/Искусство/Кино

Вчера, 19:31

article_img
От режиссеров Мстителей и зомби-апокалипсис в Южной Корее. Пять новых сериалов января
Мир/Страны

Вчера, 22:42

article_img
Самая молодая женщина-конгрессмен в истории США станцевала в ответ на попытки ее высмеять
Радио НВ/Місце в історії

Вчера, 19:30

article_img
Пропаганда образца XVI века. Как и почему Москва всегда мечтала стать “третьим Римом”

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться