14 июня 2018, четверг

В Венгрии контрабандистов приговорили к 25 годам из-за гибели десятков беженцев в грузовике

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Среди членов банды один афганец и трое болгар.

Среди членов банды один афганец и трое болгар.

Суд в Венгрии приговорил контрабандистов к 25 годам заключения за гибели 71 беженца, которые задохнулись во время перевозки в грузовике 

Как сообщает AP, приговор суда был зачитан в четверг, 14 июня, четырех членов банды приговорили к 25 годам заключения.

Среди членов банды один афганец и трое болгар.

26 августа 2015 года, на границе Австрии и Венгрии правоохранители нашли грузовик с десятками тел мигрантов. Среди погибших были 59 мужчин, восемь женщин и четверо детей, они были выходцами из Сирии, Ирака и Афганистана.

 

 

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