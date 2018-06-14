В Венгрии контрабандистов приговорили к 25 годам из-за гибели десятков беженцев в грузовике

Суд в Венгрии приговорил контрабандистов к 25 годам заключения за гибели 71 беженца, которые задохнулись во время перевозки в грузовике

Как сообщает AP, приговор суда был зачитан в четверг, 14 июня, четырех членов банды приговорили к 25 годам заключения.

Среди членов банды один афганец и трое болгар.

26 августа 2015 года, на границе Австрии и Венгрии правоохранители нашли грузовик с десятками тел мигрантов. Среди погибших были 59 мужчин, восемь женщин и четверо детей, они были выходцами из Сирии, Ирака и Афганистана.