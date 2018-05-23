В Венгрии автобус с гражданами Румынии попал в ДТП: девять погибших

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Погибли все девятеро пассажиров микроавтобуса, водитель грузовика госпитализирован
Фото: police.hu

Погибли все девятеро пассажиров микроавтобуса, водитель грузовика госпитализирован

Во вторник, 22 мая, в 60 километрах от Будапешта (Венгрия) в результате лобового столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли девять человек, семеро из которых - граждане Румынии, передает местное издание Foter.ro.

Согласно сообщению, микроавтобус был зарегистрирован в румынском уезде Муреш.

В Министерстве иностранных дел Румынии создан специальный кризисный штаб для оказания экстренной помощи родственникам погибших.

Фото: police.hu

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который по данным местного издания Adevărul, на момент аварии был в прямом эфире на Facebook.

Напомним, в Венгрии автобус с гражданами Молдовы попал в ДТП, есть пострадавшие.

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