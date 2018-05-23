В Венгрии автобус с гражданами Румынии попал в ДТП: девять погибших

Во вторник, 22 мая, в 60 километрах от Будапешта (Венгрия) в результате лобового столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли девять человек, семеро из которых - граждане Румынии, передает местное издание Foter.ro.
Согласно сообщению, микроавтобус был зарегистрирован в румынском уезде Муреш.
В Министерстве иностранных дел Румынии создан специальный кризисный штаб для оказания экстренной помощи родственникам погибших.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который по данным местного издания Adevărul, на момент аварии был в прямом эфире на Facebook.
Напомним, в Венгрии автобус с гражданами Молдовы попал в ДТП, есть пострадавшие.
Комментарии
Правила комментирования