В Венгрии считают, что Россия может «объявить победу» в любой момент 16 сентября, 22:41 Флаг Венгрии (Фото:lmaresz / pixabay)

У России в войне с Украиной «настолько серьезное преимущество», что она может объявить победу в любой момент, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Об этом сообщает Magyar Hirlap.

При этом он не уточнил, когда этот момент может наступить.

«У России так много преимуществ, что они могут сами сказать, что такое победа, и объявить о своей победе практически в любое время», — заявил венгерский политик.

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По словам Гуйяша, Россия и Украина находятся в ситуации, из которой очень трудно найти выход. Он добавил, что решением самых серьезных проблем должен быть мир.

15 сентября в Европарламенте заявили, что больше не считают Венгрию полноценной демократией и признают ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и премьер-министра страны Виктора Орбана.

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