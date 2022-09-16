В Венгрии считают, что Россия может «объявить победу» в любой момент

16 сентября, 22:41
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Флаг Венгрии (Фото:lmaresz / pixabay)

Флаг Венгрии (Фото:lmaresz / pixabay)

У России в войне с Украиной «настолько серьезное преимущество», что она может объявить победу в любой момент, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Об этом сообщает Magyar Hirlap.

При этом он не уточнил, когда этот момент может наступить.

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«У России так много преимуществ, что они могут сами сказать, что такое победа, и объявить о своей победе практически в любое время», — заявил венгерский политик.

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По словам Гуйяша, Россия и Украина находятся в ситуации, из которой очень трудно найти выход. Он добавил, что решением самых серьезных проблем должен быть мир.

15 сентября в Европарламенте заявили, что больше не считают Венгрию полноценной демократией и признают ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и премьер-министра страны Виктора Орбана.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Венгрия Российская агрессия Война России против Украины

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