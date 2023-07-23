Подарок от венгров. Виктору Орбану под дом принесли детский гроб

23 июля, 02:49
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Орбану принесли подарок от венгерской молодежи (Фото:Zoltán Keresztény/Facebook)

Орбану принесли подарок от венгерской молодежи (Фото:Zoltán Keresztény/Facebook)

В субботу, 22 июля, под дом пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана принесли детский гроб с надписью Будущее венгерской молодежи.

Акцию устроил местный юрист и активист Золтан Керестени, который выступил против тесного сотрудничества Венгрии и России.

Керестени подчеркнул, что венгерский премьер хочет связать судьбу Венгрии с путинским, советско-российским государством.

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«Вот почему у нас экономический кризис, а венгерская политическая элита ежедневно постоянно богатеет. Вот почему высокая инфляция, поэтому зарплаты стоят все меньше и меньше, и поэтому здравоохранение или образование плохие», — заявил активист.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Венгрия Виктор Орбан

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