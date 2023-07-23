Подарок от венгров. Виктору Орбану под дом принесли детский гроб
Орбану принесли подарок от венгерской молодежи (Фото:Zoltán Keresztény/Facebook)
В субботу, 22 июля, под дом пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана принесли детский гроб с надписью Будущее венгерской молодежи.
Акцию устроил местный юрист и активист Золтан Керестени, который выступил против тесного сотрудничества Венгрии и России.
Керестени подчеркнул, что венгерский премьер хочет связать судьбу Венгрии с путинским, советско-российским государством.
«Вот почему у нас экономический кризис, а венгерская политическая элита ежедневно постоянно богатеет. Вот почему высокая инфляция, поэтому зарплаты стоят все меньше и меньше, и поэтому здравоохранение или образование плохие», — заявил активист.