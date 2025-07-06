В Венгрии в ДТП попал автобус с украинским детским ансамблем, пострадал 21 пассажир

В Венгрии автобус с украинскими детьми съехал с дороги и перевернулся (Фото: Police_HU / X.com)

В Венгрии в воскресенье, 6 июля, между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар произошло ДТП с участием пассажирского автобуса украинской регистрации .

Об этом NV сообщили в консульском отделе посольства Украины.

Обновлено 15:11. В пресс-службе МИД рассказали, что на момент ДТП в автобусе находились 77 человек, в том числе двое водителей, участники и сопровождающие детского ансамбля. Они направлялись из Львова в город Охрид на танцевальный фестиваль.

Предварительно водитель не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. В результате аварии пострадал 21 человек. Четверо граждан Украины 1954, 1958, 2007, 2011 годов рождения получили тяжелые травмы. Еще четверо детей получили травмы средней тяжести. Их выпишут под ответственность сопровождающих и вместе с другими пострадавшими, получившими легкие травмы, направят в Кунсентмартор, где находится основная группа.

В настоящее время перевозчик принимает меры по предоставлению дополнительных автобусов. Дипломаты и консулы посольства вместе с послом контролируют ситуацию непосредственно на месте происшествия.

Дипломаты сразу выехали на место происшествия.

Фото: Полиция Венгрии

В результате аварии 19 человек пострадали, из них 17 человек несовершеннолетние граждане Украины. По меньшей мере двое несовершеннолетних получили тяжелые травмы. Пострадавшие отправлены в местные больницы. Остальным 49 пассажирам обеспечено временное проживание и завтрак.

Посольство Украины в Венгрии находится в постоянном контакте с компетентными органами и медицинскими учреждениями, где лечатся украинцы.

13 июня во Франции произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса с 60 украинцами. Погибли 4 человека, пострадали около 30 человек, среди них — дети.

Вечером 25 июня в Румынии произошло ДТП с участием автобуса с 55 гражданами Украины, несколько человек получили ранения.

30 июня стало известно, что в Румынии в ДТП попал автобус с 60 украинцами, погибла женщина.