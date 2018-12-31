В Венеции задумались о введении налога для туристов
Руководство итальянского города Венеция рассматривают возможность ввести налог для туристов, приехавших посетить популярную достопримечательность.
Сбор в размере от 2,5 до 5 евро хотят назвать "налог за возможность сойти на берег", передает DW.
В первую очередь, налог может затронуть людей, которые прибывают на круизных лайнерах.
В то же время, в будущем пошлины могут затронуть гостей города, добирающихся на поезде, автомобиле и даже воздушным транспортом.
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро не захотел комментировать эту инициативу.
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