В Венеции задумались о введении налога для туристов Сегодня, 02:04 36 Цей матеріал також доступний українською Венецию посещают множество туристов

Руководство итальянского города Венеция рассматривают возможность ввести налог для туристов, приехавших посетить популярную достопримечательность.

Сбор в размере от 2,5 до 5 евро хотят назвать "налог за возможность сойти на берег", передает DW.

В первую очередь, налог может затронуть людей, которые прибывают на круизных лайнерах.

В то же время, в будущем пошлины могут затронуть гостей города, добирающихся на поезде, автомобиле и даже воздушным транспортом.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро не захотел комментировать эту инициативу.

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