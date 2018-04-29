В Венеции установили турникеты для контроля количества туристов в городе

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Мероприятия приняты в связи с необходимостью контролировать потоки туристов, которые должны равномерно распределяться по городу
Фото: La Repubblica

Мероприятия приняты в связи с необходимостью контролировать потоки туристов, которые должны равномерно распределяться по городу

С 28 апреля в Венеции (Италия) установили турникеты для контроля количества туристов в городе.

Об этом сообщает La Repubblica.

"Через турникеты у моста Конституции и вокзала Санта-Лючия может пройти ограниченное число туристов, после чего проход будет доступен только для местных жителей. Эти меры приняты в связи с необходимостью контролировать потоки туристов, которые должны равномерно распределяться по городу", - говорится в сообщении.

Мэр города Луиджи Брагнаро объяснил, что туристы имеют большое значение для Венеции, но на первом месте - безопасность местных жителей и путешественников.

Ранее сообщалось, что в Венеции временно пересохла часть легендарных каналов.

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