В Венеции временно пересохла часть легендарных каналов - фото

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Из-за обмеления гондольерам приходится временно приостанавливать свою работу, а людям искать другие транспортные сообщения
Фото: Splash News

Из-за обмеления гондольерам приходится временно приостанавливать свою работу, а людям искать другие транспортные сообщения

В популярной среди туристов Венеции (Италия) из-за непривычно холодной для региона погоды и низких приливов стремительно высыхают каналы. 

Об этом сообщает Daily Mail.

Из-за обмеления гондольерам приходится временно приостанавливать свою работу, а людям искать другие транспортные сообщения. Местами вода опустилась до полутора метров, где-то вообще вышел на поверхность вековой ил.

Коммунальщики пробуют ликвидировать проблему посредством применения искусственного притока воды, но пока ее недостаточно для того, чтобы наполнить каналы.

Синоптики отмечают, что сезон дождей и паводков придет в Венецию только к началу следующей недели, ввиду чего ситуация с отсутствием транспорта сохранится на протяжении нескольких дней.

Этот феномен происходит в Венеции уже третий год подряд. Так, два года назад уровень воды был на 72 сантиметра ниже нормы, значительно сокращая водный путь для гондол и водных такси.

Ранее сообщалось, что в Венеции с выставки украли индийские драгоценности.

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