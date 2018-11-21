В Венеции оштрафовали пятилетнего ребенка: он слишком быстро ездил на самокате

Пятилетнего ребенка оштрафовали за то, что он слишком быстро ездил на самокате на площади Святого Марка в Венеции после того, как это средство передвижения признали незаконным "ускорителем скорости".
Об этом сообщает ANSA.
Сотрудники полиции на дороге заставили отца мальчика заплатить 66 евро и 88 центов, что вызвало возмущение в социальных сетях.
В комментариях раскритиковали полицейских за их суровость.
По словам отца, он готовит апелляцию.
Напомним, что самокаты, ролики и велосипеды запрещены в Венеции.
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